04.02.2022 10:20 Евгений Клочко

На Харьковщине мужчина унижал свою сестру

Жертвой тирана систематически была его родная сестра, которую он оскорблял матерными словами, а также угрожал физическим насилием.

Как сообщили РЕДПОСТ в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области, 41-летний безработный житель поселка Купянск-Узловой несколько лет проживал совместно со своей сестрой и, начиная с июня 2021 года периодически оскорбляли и запугивал свою 31-летнюю родственницу. В связи с этим мужчина был взят на учет в полицию

Домашний тиран в состоянии алкогольного опьянения постоянно оскорблял сестру и угрожал физической расправой.

В отношении мужчины только за 2021 год правоохранители составили 5 админпротоколов по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В декабре прошлого года мужчина снова совершил домашнее насилие в отношении сестры и только после этого следователи начали уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса. Мужчине уже вручили подозрении в совершении преступления. Материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 37-летний ранее судимый мужчина в Харькове избивал свою жену в присутствии двоих детей.