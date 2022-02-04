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04.02.2022  10:20   Евгений Клочко

На Харьковщине мужчина унижал свою сестру

Жертвой тирана систематически была его родная сестра, которую он оскорблял матерными словами, а также угрожал физическим насилием.

Криминал Харьков: домашний тиран оскорблял и унижал свою сестру на Харьковщине
 
Как сообщили РЕДПОСТ в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области, 41-летний безработный житель поселка Купянск-Узловой несколько лет проживал совместно со своей сестрой и, начиная с июня 2021 года периодически оскорбляли и запугивал свою 31-летнюю родственницу. В связи с этим мужчина был взят на учет в полицию
 
Домашний тиран в состоянии алкогольного опьянения постоянно оскорблял сестру и угрожал физической расправой. 
 
 
В отношении мужчины только за 2021 год правоохранители составили 5 админпротоколов по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
В декабре прошлого года мужчина снова совершил домашнее насилие в отношении сестры и только после этого следователи начали уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса. Мужчине уже вручили подозрении в совершении преступления. Материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что 37-летний ранее судимый мужчина в Харькове избивал свою жену в присутствии двоих детей.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  домашнее насилие, харьков
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