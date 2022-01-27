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27.01.2022  12:02   Евгений Клочко

В Харькове мужчина избил свою жену в присутствии детей

37-летний ранее судимый мужчина избил свою жену в присутствии двоих детей.

Мужчина избил свою жену в присутствии детей. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. Ранее судимый мужчина на глазах собственных детей избил их мать. По словам правоохранителей, 8-летняя девочка и 7-летнийо мальчик были очень напуганы и психологически подавлены.
 
 
В отношении отца сотрудники полиции составили два админпротокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вынесено срочное запретительное предписание сроком на 10 суток с выселением дебошира.
 
Сектором дознания Харьковского райуправления полиции №1 по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.
 
Тэги:  насилие, полиция, харьков
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