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27.01.2022  11:47   Евгений Клочко

Расстрел солдат в Днепре: стрелок сам сдался правоохранителям

Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сам связался с правоохранителями и сдался им.

Расстрел солдат в Днепре: стрелок сам сдался правоохранителям
 
Об этом сообщил заместитель директора Теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов.
 
По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
 
Напомним, в четверг, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения.
 
Тэги:  расстрел, происшествие, харьков
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