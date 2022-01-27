27.01.2022 11:47 Евгений Клочко

Расстрел солдат в Днепре: стрелок сам сдался правоохранителям

Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сам связался с правоохранителями и сдался им.

Об этом сообщил заместитель директора Теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов.

По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Напомним, в четверг, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения.