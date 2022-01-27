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27.01.2022  11:45   Виталий Хиневич

В Харькове произошло возгорание жилого дома

В Индустриальном районе произошло возгорание частного домовладения.

Пожар
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС  в Харьковской области.
 
Сообщается, что 26 января около 14:18 спасателям поступило сообщение о возгорании дома по улице Немышлянской. 
 
К моменту прибытия пожарных огонь охватил крышу здания. На ликвидацию происшествия понадобилось около двух часов. Пострадавших из-за пожара выявлено не было.
 
 
Сразу после тушения пожара, спасателям поступила информация о необходимости помощь водителю грузовика, который застрял в снежном заносе. При помощи спецмашин пожарным удалось отбуксировать грузовик на безопасный участок дороги, после чего он самостоятельно продолжил движение.
 
Напомним, в селе Липцы Харьковского района произошло возгорание продуктового магазина.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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