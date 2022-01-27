27.01.2022 11:45 Виталий Хиневич

В Харькове произошло возгорание жилого дома

В Индустриальном районе произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 26 января около 14:18 спасателям поступило сообщение о возгорании дома по улице Немышлянской.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил крышу здания. На ликвидацию происшествия понадобилось около двух часов. Пострадавших из-за пожара выявлено не было.

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Сразу после тушения пожара, спасателям поступила информация о необходимости помощь водителю грузовика, который застрял в снежном заносе. При помощи спецмашин пожарным удалось отбуксировать грузовик на безопасный участок дороги, после чего он самостоятельно продолжил движение.

Напомним, в селе Липцы Харьковского района произошло возгорание продуктового магазина.