13.01.2022 14:30 Виталий Хиневич

На Харьковщине пожар оставил людей без крова над головой

В Харьковском районе произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 13 января около 04:38 спасатели получили информацию о возгорании частного домовладения в селе Безлюдовка Харьковского района.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Жители дома успели выбежать на свежий воздух из горящего здания, никто из людей не пострадал.

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На ликвидацию пожара понадобилось около семи часов. По предварительной информации причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с печным оборудованием.

Напомним, в селе Липцы Харьковского района произошло возгорание продуктового магазина.