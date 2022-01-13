    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине пожар оставил людей без крова над головой
13.01.2022  14:30   Виталий Хиневич

На Харьковщине пожар оставил людей без крова над головой

В Харьковском районе произошло возгорание частного домовладения.

Пожар в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 13 января около 04:38 спасатели получили информацию о возгорании частного домовладения в селе Безлюдовка Харьковского района.
 
К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Жители дома успели выбежать на свежий воздух из горящего здания, никто из людей не пострадал.
 
 
На ликвидацию пожара понадобилось около семи часов. По предварительной информации причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с печным оборудованием. 
 
Напомним, в селе Липцы Харьковского района произошло возгорание продуктового магазина.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.01 Криминал и происшествия Обвиняемый в смертельном ДТП Коля Харьковский может выйти на свободу - адвокаты 13.01 Общество В Харькове ожидают свадебный бум в феврале 2022: какие даты особо популярны у молодожёнов 13.01 Спорт «Металлист-1925» расстался с полузащитником Олегом Голодюком
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 