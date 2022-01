10 интересных фактов про популярные настольные игры

3. За несколько десятилетий с момента создания игра Уно (Uno) стала одной из самых популярных карточных игр в мире, собрав миллионы постоянных поклонников. Практически ежедневно по этой игре проводятся турниры, правда большинство из них проводится в цифровом формате.

4. Игра Dungeons & Dragons (Подземелья и драконы), изданная в 1974 году, стала одной из самых успешных ролевых настольных игр в жанре фэнтези. На её основе были созданы и одни из самых популярных серийных компьютерных игр данного жанра (Neverwinter Nights, Baldur’s Gate, Icewind Dale), в которые сыграли десятки миллионов игроков.

5. Игра Манчкин (Munchkin), пародирующая настольные ролевые игры, а также коллекционные карточные игры, и при этом оставаясь самостоятельной игрой, является одной из самых продаваемых ролевых игр в мире и на данный момент она доступна на 15 различных языках.

6. В январе 2019 года в мире появился робот, который играет в Дженгу.

7. Игра Алиас (Alias) доступна на множестве языков и представляет научный интерес для лингвистов и лексикографов, так как наблюдение за игровым процессом позволяет ознакомиться со стратегиями толкования, которыми пользуются носители языка.

8. Игра Мафия была придумана студентом МГУ Дмитрием Давыдовым в 1986 году и мене чем за десятилетие стала всемирно известной. С некоторых пор игра "Мафия" стала применяться, как средство для лечения игровой зависимости у азартных людей, а также как средство перевоспитания "трудных" подростков.

9. Можно смело считать, что нарды, шахматы, го и шашки были и скорее всего навсегда останутся самыми продаваемыми настольными играми всех времен. Никогда не удастся подсчитать количество наборов этих игр без торговых марок, которые были проданы по всему миру за века и даже тысячелетия.

10. 14 сентября 1759 года поступила в продажу «Путешествие через Европу, или Игра в Географию» («A Journey Through Europe, or the Play of Geography») - одна из первых в Европе настольных игр нового типа (на тот момент).