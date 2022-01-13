13.01.2022 14:50 Ирина Круглова

Состояние пострадавших детей в ДТП на окружной Харькова: что известно

Дети находятся в больнице, состояние мальчика - стабильно тяжелое, находится без сознания в медикаментозной коме, у девочки состояние здоровья лучше.



РЕДПОСТ

Состояние пострадавших детей в ДТП на окружной Харькова: что известно



Как сообщила корреспонденту РЕДПОСТ вице-мэр по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан, трехлетнему мальчику провели две операции, удалили селезенку и зашили печень. Также у малыша открытая черепно-мозговая травма и перелом бедра. Он находится на аппарате ИВЛ.

Девочка в сознании, у нее перелом двух ног. Сейчас рассматривается вопрос о ее переводе в городскую больницу №17 в отделение травматологии.

Рядом с детьми находятся их бабушки по папиной и маминой линии. С ними также решается вопрос опекунства.

Кроме того, горсовет взял на себя все расходы, связанные с лечением детей. Также по поручению Игоря Терехова бабушкам выделят дополнительную материальную помощь. "Хочу сказать, что город готов помогать этим детям длительное время, пока они не будут уже полностью реабилитированы", - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Несмотря на помощь городских властей, родственники потерпевших в ДТП благодарны харьковчанам, которые откликнулись на просьбу сбора средств для лечения детей.

В свою очередь харьковский дельфинарий готов предоставить услугу дельфинотерапии, а одна из частных клиник возьмет на себя психологическую реабилитацию детей.

Напомним, в результате столкновения погибли 3 человека : водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.