13.01.2022 15:15 Виталий Хиневич

Вакцинация и скрининги: утверждена Программа медицинских гарантий в Украине

Кабинет Министров Украины утвердил порядок реализации медицинских гарантий на 2022 год.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Сообщается, что Программа медицинских гарантий сфокусирована на потребности и безопасность пациента. Будут увеличены требования к лицам и организациям, которые предоставляют медицинские услуги. Также она будет финансово защищать украинцев, благодаря увеличенному бюджету.

Добавлены новые пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня" и "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях".

Родители новорожденного ребенка должны будут провести бесплатный скрининг на выявление 21 заболевания.

Программа «Доступные лекарства» в 2022 году будет расширена, в нее включат группу препаратов от болезни Паркинсона, а также хронического обструктивного заболевания легких.

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Вместе с этим, с 1 марта текущего года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижения уровня охвата полной иммунизации от коронавирусной инфекции. Начиная с 1 июня, будет действовать уровень вакцинации детей возрастом до 6 лет, согласно календарю прививок.

В случае достижения целевых значений, медицинские работники раз в квартал будут получать доплаты к основной ставке.

Будет действовать новый показатель количества услуг медицинскими учреждениями в течение 2021 года для оказания медицинской помощи при инфаркте и инсульте, а также при родах.

Минимальными показателями количество оказанных услуг, позволяющее заключить договор с НСЗУ будет составлять 150 родов в год, 100 пролеченных инсультов и 50 пролеченных инфарктов.

Бюджет Программы на 2022 составляет 157,3 миллиардов гривен. В частности, это на 33,8 миллиардов гривен больше по сравнению с 2021 годом.

Напомним, с 31 января медики, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранены от работы.