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13.01.2022  15:32   Дмитрий Колоней

ДТП на Гагарина: в Харькове судья по делу Николая Харьковского заявила о самоотводе

Об этом сообщили в Червонозаводском суде Харькова.

Татьяна Янцовская

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Суспільне, судья, которая должна была вести судебный процесс по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, заявила о самоотводе.

Об этом, в ответ на журналистский запрос, сообщил руководитель аппарата суда Александр Воронин. В частности, он отметил, что 12.01.2022 судьей Червонозаводского районного суда г. Харькова Янцовской Т.М. заявлен самоотвод по делу №646/4/22 по обвинению Харьковского Николая Михайловича.

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Напомним, ранее мы писали о том, что судья Татьяна Янцовская, ранее рассматривала дело Коли Харьковского. Более того, приговорила подростка к условному наказанию за стрельбу в одном из супермаркетов Харькова. 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп гагарина, авария, харьков, судья, николай харьковский
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