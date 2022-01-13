13.01.2022 15:53 Евгений Клочко

В Харькове растет количество заболевших COVID-19

После новогодних праздников в Харькове наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

«Количество заболевших растет. За минувшие сутки зафиксировано 384 случая , позавчера - 363, а еще раньше - 224, 173, 101. Кривая идет вверх. Это легко объяснимо, ведь все праздновали Новый год, ходили друг к другу в гости, многие ездили отдыхать, а теперь мы столкнулись с последствиями. Но есть надежда, что болеть будем не так сильно, как это было в прошлую волну, потому что на сегодня мы имеем почти 50% вакцинированных против 20%.

Но мы все равно готовимся: устанавливаем кислородные бочки и станции, провели почти 900 кислородных точек, 1540 койко-мест как было, так и держим для больных коронавирусом. Сейчас они заняты на 26%», - отметила вице-мэр.

Она также напомнила, что в городе продолжают работу все пункты вакцинации - в поликлиниках, на рынках, в ТРЦ и т. д. За прошлые сутки в них было привито 5586 человек.

«Многие харьковчане уже делают бустерную (третью) прививку . Это добровольное дело каждого. Для этого следует обратиться к семейному врачу, проконсультироваться. Бустерную прививку можно делать минимум через полгода после второй вакцинации», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.

Ранее сообщалось, что с 31 января медики, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранены от работы.