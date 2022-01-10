10.01.2022 13:10 Виталий Хиневич

Невакцинированных медиков на Харьковщине отстранят от работы

С 31 января медики, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранены от работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Сообщается, что более 10 тысяч медицинских работников в Харьковской области не прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

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В это же время отмечается, что всего в области трудятся 52 тысячи медицинских работников, 34 172 из которых привито двумя дозами препарата, одну дозу получили 7 528 человек.

Напомним, в Японии изобрели вакцину от COVID-19 с пожизненной защитой.