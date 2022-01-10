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10.01.2022  13:10   Виталий Хиневич

Невакцинированных медиков на Харьковщине отстранят от работы

С 31 января медики, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будут отстранены от работы.

Коронавирус Украина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Сообщается, что более 10 тысяч медицинских работников в Харьковской области не прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции.
 
 
В это же время отмечается, что всего в области трудятся 52 тысячи медицинских работников, 34 172 из которых привито двумя дозами препарата, одну дозу получили 7 528 человек.
 
Напомним, в Японии изобрели вакцину от COVID-19 с пожизненной защитой.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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