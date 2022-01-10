    
Главная Новости Харькова Медицина Ранил ноги бензопилой: под Харьковом спасатели буксировали скорую помощь к пострадавшему (фото)
10.01.2022  12:57   Рита Парфенова

Ранил ноги бензопилой: под Харьковом спасатели буксировали скорую помощь к пострадавшему (фото)

Тандем двух служб спасения позволил оказать своевременную медицинскую помощь мужчине

Поранившему ноги бензопилой мужчине пришли на помощь скорая и спасатели. Новости Харькова

В первой половине дня воскресенья, 9 января, экстренная медицинская помощь понадобилась 63-летнему мужчине в одном из садовых обществ Харьковского района, передает РЕДПОСТ.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время работы с бензопилой мужчина по неосторожности получил резаные раны ног. Из-за гололеда медики не могли самостоятельно подъехать к адресу вызова. На помощь скорой прибыли спасатели ГСЧС и пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

Поранившему ноги бензопилой мужчине пришли на помощь скорая и спасатели. Новости Харькова Поранившему ноги бензопилой мужчине пришли на помощь скорая и спасатели. Новости Харькова

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что помощь была оказана пострадавшему в садовом общество «Сахарный» в поселке Рай-Еленовка. Карета скорой медицинской помощи не смогла преодолеть затяжной подъем по улице Нагорной садового кооператива. Поэтому спасателям 7-й части ГСЧС пришлось транспортировать медицинскую бригаду своим автомобилем повышенной проходимости 2 километра к месту назначения. После оказания необходимой помощи медиков транспортировали в обратном направлении.

Ранее мы писали, как сотрудники ГСЧС обеспечили медикам скорой доступ в квартиру парализованной женщины.

Источник:   ГУ ГСЧС, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  гсчс, скорая, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.12 Криминал и происшествия В Харькове бойцы ГСЧС вытаскивали из снежных заносов фуры, которым запретили въезд в город 28.12 Криминал и происшествия Под Харьковом спасатели вскрывали двери дома 27.12 Криминал и происшествия Под Харьковом Volkswagen Golf слетел в кювет (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 