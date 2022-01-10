Ранил ноги бензопилой: под Харьковом спасатели буксировали скорую помощь к пострадавшему (фото)

Тандем двух служб спасения позволил оказать своевременную медицинскую помощь мужчине
В первой половине дня воскресенья, 9 января, экстренная медицинская помощь понадобилась 63-летнему мужчине в одном из садовых обществ Харьковского района, передает РЕДПОСТ.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время работы с бензопилой мужчина по неосторожности получил резаные раны ног. Из-за гололеда медики не могли самостоятельно подъехать к адресу вызова. На помощь скорой прибыли спасатели ГСЧС и пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.
В пресс-службе ГСЧС уточнили, что помощь была оказана пострадавшему в садовом общество «Сахарный» в поселке Рай-Еленовка. Карета скорой медицинской помощи не смогла преодолеть затяжной подъем по улице Нагорной садового кооператива. Поэтому спасателям 7-й части ГСЧС пришлось транспортировать медицинскую бригаду своим автомобилем повышенной проходимости 2 километра к месту назначения. После оказания необходимой помощи медиков транспортировали в обратном направлении.
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