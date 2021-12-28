Под Харьковом спасатели вскрывали двери дома

Сотрудники ГСЧС обеспечили медикам скорой доступ в квартиру парализованной женщины.
В медицинской помощи нуждалась пожилая женщина на улице Циалковского 21 в пгт Купянск-Узловой, сообщает РЕДПОСТ со сылкой на пресс-службу ГСЧС. 73-летнюю женщину парализовало и она не смогла самостоятельно открыть дверь.
На помощь приехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска. В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
Ранее мы писали о спасательной операции сотрудников ГСЧС в садовом обществе «Ремонтник», расположенном в поселке Липцы Харьковского района. Мужчина с инсультом скатился в 15-метровый овраг, заросший кустарником. Спасатели обвязали веревкой носилки с пострадавшим, подняли из оврага и донесли до кареты скорой помощи.
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