28.12.2021 08:23

Под Харьковом спасатели вскрывали двери дома

Сотрудники ГСЧС обеспечили медикам скорой доступ в квартиру парализованной женщины.

В медицинской помощи нуждалась пожилая женщина на улице Циалковского 21 в пгт Купянск-Узловой, сообщает РЕДПОСТ со сылкой на пресс-службу ГСЧС. 73-летнюю женщину парализовало и она не смогла самостоятельно открыть дверь.



На помощь приехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска. В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали о спасательной операции сотрудников ГСЧС в садовом обществе «Ремонтник», расположенном в поселке Липцы Харьковского района. Мужчина с инсультом скатился в 15-метровый овраг, заросший кустарником. Спасатели обвязали веревкой носилки с пострадавшим, подняли из оврага и донесли до кареты скорой помощи.