28.12.2021 08:00

Праздник 28 декабря: традиции, приметы и запреты дня

Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств – Международный день кино.

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.



Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.



Демонстрация «Прибытия поезда» вызвало настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране локомотив раздавит их…



С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.



А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар», ММКФ и другие.



Международный день кино — это праздник профессионалдов кинематографии и любителей этого вида искусства.



Кроме общего праздника, в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Приметы дня

28 декабря отмечается Трифонов день. Святого Трифона почитали как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности. Конечно, поминали Трифона в этот день все, кто был связан с морем. По возможности, шли в церковь и ставили свечу святому.



Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако, солнечные лучи были еще слабы и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов. «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати», — советовали наши предки.

Также в этот день...

В 1708 году выпущен первый гражданский календарь. В нем сообщалось «о затмениях солнца и луны, о временах года, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях, о кровопускании». И еще: частным лицам запрещалось печатать календари, тем более привозить их из-за границы.



1856 – родился Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США.



1869 – в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.



1925 – издано первое в России теоретическое пособие по игре в футбол.



1925 – утром обнаружили повесившегося в номере гостиницы «Англетер» Сергея Есенина. Историки и литературоведы и по сей день перебирают множество причин гибели поэта.



1954 – родился Дензел Вашингтон, американский киноактер («Тренировочный день», «Гнев», «Книга Илая»).



1968 – родился Иван Андрусяк, украинский поэт и детский писатель.



1969 – родился Линус Торвальдс, финнский программист, создатель операционной системы Linux.



1973 – в Париже (издательство YMCA-press) был опубликован роман-исследование Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».



1979 – родилась Нуми Рапас, шведская актриса.



1981 – родилась Сиена Миллер, американская киноактриса («Тайны города», «Запретная любовь», «Хиппи Хиппи Шейк»), фотомодель.



1983 – создан Шацкий национальный природный парк.



1987 – 76-летняя киприотка Кивель Папаиоанноу застряла в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питалась она купленными продуктами.



1991 – Независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.



1999 – В Туркменистане принят закон, по которому Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом страны.



2007 – Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.

Именины отмечают:

Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан (Стефан), Трифон.