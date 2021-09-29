29.09.2021 13:49 Рита Парфенова

На даче под Харьковом мужчина с инсультом упал в глубокий овраг (фото)

Госпитализировать больного медикам скорой помощи помогли сотрудники ГСЧС.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС, утром 29 сентября в службу спасения 101 пришел вызов от бригады скорой помощи. Медики прибыли на помощь к больному с инсультом, но не могли переместить пациента в карету скорой помощи.



Инцидент произошел на территории садового общества «Ремонтник», расположенного в поселке Липцы Харьковского района. Мужчина, которого сразил инсульт, скатился в 15-метровый овраг. Его склоны были густо покрыты кустарником, и бригада скорой помощи не смогла самостоятельно транспортировать больного к машине.



Спасательную операцию провели сотрудники 33-го Государственного пожарно-спасательного поста. Носилки с пострадавшим обвязали веревкой и таким образом подняли из оврага. Потом больного донесли до кареты скорой помощи и госпитализировали в лечебное заведение.

Ранее мы писали, как в поселке Казачья Лопань Харьковского района спасатели оказали помощь 34-летнему мужчине, который застрял в реке под автомобильным мостом и не мог самостоятельно выбраться.