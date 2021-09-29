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29.09.2021  14:05   Виталий Хиневич

Спустить на тормозах: на Харьковщине сотрудники полиции хотели помочь преступнику

В декабре прошлого года полицейские Немышлянского отдела полиции города Харьков, требовали у фигуранта уголовного дела денежные средства.

Полицейские в Харькове хотели помочь преступнику
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обещали за 4 тысячи долларов США помочь уйти от уголовной ответственности гражданину, который присваивал квартиры одиноких пенсионеров. 
После получения неправомерной денежной выплаты произошло задержание должностных лиц, требовавших указанную сумму. 
 
Обвинительный акт в отношении стражей порядка был передан в суд на рассмотрение.  Фигурантам, совершившим преступление, предусмотренное частью 2 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
 
Напомним, трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали на двух граждан и ограбили их, сообщили о подозрении.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  харьков, криминал
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