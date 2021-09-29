29.09.2021 14:05 Виталий Хиневич

Спустить на тормозах: на Харьковщине сотрудники полиции хотели помочь преступнику

В декабре прошлого года полицейские Немышлянского отдела полиции города Харьков, требовали у фигуранта уголовного дела денежные средства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обещали за 4 тысячи долларов США помочь уйти от уголовной ответственности гражданину, который присваивал квартиры одиноких пенсионеров.

После получения неправомерной денежной выплаты произошло задержание должностных лиц, требовавших указанную сумму.

Обвинительный акт в отношении стражей порядка был передан в суд на рассмотрение. Фигурантам, совершившим преступление, предусмотренное частью 2 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали на двух граждан и ограбили их, сообщили о подозрении.