29.09.2021 14:23 Евгений Клочко

В Харькове мошенники присвоили недвижимость горожан на миллион гривен: подробности

Мужчина присвоил себе две квартиры на общую сумму почти 1 миллион 400 тысяч гривен.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникаций областного главка.

По информации правоохранителей, 37- летний ранее судимый харьковчанин совместно с сообщниками завладели жильем по проспекту Тракторостроителей. Для этого они с использованием поддельных документов зарегистрировали на подставное лицо право собственности на квартиру с последующей перепродажей жилья другому подставному лицу. По предварительной оценке сумма ущерба от данной сделки составила более 760 000 гривен

По аналогичной схеме подозреваемый продал квартиру по улице Валентиновской. В данной незаконной сделке сумма ущерба составила около 600 000 гривен.

28 сентября 37-летнему харьковчанину сообщено о подозрении по ч.3, ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности подельников подозреваемого.

Напомним, в Харькове задержали банду мошенников, которые присваивали жилье одиноких пожилых людей. Злоумышленники втирались в доверие пожилых людей под видом социальных работников и насильно вывозили их за пределы города, чтобы показать квартиру потенциальным покупателям.