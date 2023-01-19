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19.01.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Як розпізнати телефонних шахраїв

Як правило, шахраї просять назвати код, який раніше прийшов абоненту у вигляді SMS.

Шахраї
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kyivstar.
 
У компанії повідомили, що телефонні шахраї часто дзвонять абонентам мобільних операторів, видають себе за співробітників і, наприклад, пропонують замінити SIM-карту на нову. Для цього просять людину назвати код із SMS, який прийшов раніше.
 
 «Тільки шахраї телефонують абоненту із проханням назвати коди з SMS-повідомлень, персональну інформацію, дані банківської картки, паролі або набрати комбінацію цифр. Співробітники мобільного оператора в жодному разі не роблять такі запити»,- йдеться у повідомленні.
 
Якщо людина отримали такий дзвінок, то необхідно :
 
  • негайно покласти слухавку;
  • не розголошувати PIN-код та СVV-код карти;
  • не передавати одноразовий пароль із SMS незнайомій людині, навіть якщо вона називає себе представником авторитетної установи;
  • звертатись в Кіберполіцію (0 800 505 170) або поліцію (102), якщо стали жертвою злочинців.
«Шахраї зараз користуються вразливістю українців і своїми злочинними схемами професійно виманюють інформацію та дані людей. Їх єдина мета — пограбувати вас. Будьте пильними та ігноруйте такі запити»,- зазначили в компанії.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові кримінальна родина підробляла та продавала елітний алкоголь.
 

Источник:   Kyivstar
 Тэги:  мошенники, защита
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