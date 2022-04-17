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17.04.2022  16:21   Виталий Хиневич

Харьковчан предупредили о волонтерах-мошенниках

Волонтеры предлагают заполнить анкеты для получения помощи.

Мошенники
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую городскую диспетчерскую службу 1562 года.
 
Сообщается, что в последнее время участились случаи, когда звонят по телефону неизвестные люди, говорят, что они волонтеры и помогают диспетчерским службам 1562 и 1535.
 
Неизвестные лица предлагают заполнить анкеты для получения помощи от президента, ООН и прочих организаций. 
 
Харьковчанам напоминают, что диспетчерские службы 1562 и 1535 только принимают заявки и не осуществляют исходящих звонков и не раздают анкеты жителям города.
 
Кроме этого, граждан просят  записывать номера телефонов псевдо-волонтеров  и сообщать о таких фактах по номеру 102.
 
Напомним, мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города.
 
Источник:   1562
 Тэги:  мошенники, харьков
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