17.04.2022 16:21 Виталий Хиневич

Харьковчан предупредили о волонтерах-мошенниках

Волонтеры предлагают заполнить анкеты для получения помощи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую городскую диспетчерскую службу 1562 года.

Сообщается, что в последнее время участились случаи, когда звонят по телефону неизвестные люди, говорят, что они волонтеры и помогают диспетчерским службам 1562 и 1535.

Неизвестные лица предлагают заполнить анкеты для получения помощи от президента, ООН и прочих организаций.

Харьковчанам напоминают, что диспетчерские службы 1562 и 1535 только принимают заявки и не осуществляют исходящих звонков и не раздают анкеты жителям города.

Кроме этого, граждан просят записывать номера телефонов псевдо-волонтеров и сообщать о таких фактах по номеру 102.

Напомним, мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города.