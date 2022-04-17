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17.04.2022  16:43   Дмитрий Колоней

Оккупанты в упор расстреливают украинских женщин

Появляются новые свидетельства зверств захватчиков в отношении мирного населения.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, российске оккупанты признаются, что в упор расстреливают украинских женщин, делая это с особым цинизмом. Спецслужбы перехватыватили подобные разговоры захватчиков, документируют их преступления – чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.
 
Один из захватчиков, из называемой «ЛНР», рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки: «…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да».
 
Единственным проступком женщины было то, что «…у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».
Воин якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал хоть зарыть убитую.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, убийства женщин, харьков
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