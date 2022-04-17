17.04.2022 17:19 Дмитрий Колоней
Захватчики рассылают фейки с компьютерным вирусом (фото)
Оккупанты используют для переписки популярные мессенджеры.
Как сообщает РЕДПОСТ
, неприятель пытается устроить кибератаки в Украине. Да, на этот раз враги рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ.
В сообщениях просят скачать файл со вроде бы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа. Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.
Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода.
Никаких подобных рассылок СБУ не производит!
Для компьютерной безопасности:
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не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц
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сразу удаляйте такую переписку
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соблюдайте правила безопасного поведения в интернете http://ssu.gov.ua/yak-podbaty-pro-kiberbezpeku
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доверяйте только официальным источникам информации
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