17.04.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Захватчики рассылают фейки с компьютерным вирусом (фото)

Оккупанты используют для переписки популярные мессенджеры.

Как сообщает РЕДПОСТ , неприятель пытается устроить кибератаки в Украине. Да, на этот раз враги рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ.

В сообщениях просят скачать файл со вроде бы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа. Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода.

Никаких подобных рассылок СБУ не производит!

Для компьютерной безопасности:

не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц сразу удаляйте такую ​​переписку соблюдайте правила безопасного поведения в интернете http://ssu.gov.ua/yak-podbaty-pro-kiberbezpeku доверяйте только официальным источникам информации