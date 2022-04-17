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17.04.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Захватчики рассылают фейки с компьютерным вирусом (фото)

Оккупанты используют для переписки популярные мессенджеры.

Агрессия России: Фейки с компьютерным вирусом рассылают оккупанты от имени СБУ
Как сообщает РЕДПОСТ, неприятель пытается устроить кибератаки в Украине. Да, на этот раз враги рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ. 
 
В сообщениях просят скачать файл со вроде бы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа. Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию. 
 
Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. 
 
Агрессия России: Фейки с компьютерным вирусом рассылают оккупанты от имени СБУ

Никаких подобных рассылок СБУ не производит! 

Для компьютерной безопасности: 
  1. не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц
  2. сразу удаляйте такую ​​переписку
  3. соблюдайте правила безопасного поведения в интернете http://ssu.gov.ua/yak-podbaty-pro-kiberbezpeku
  4. доверяйте только официальным источникам информации

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, фейки, украина, вирусы, кибератаки
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