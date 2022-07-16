16.07.2022 19:53 Дмитрий Колоней

Захватчики усиливают гибридную войну с помощью "фабрики фейков"

Об этом информирует ГУР МО Украины.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУР МО Украины, РФ проводит информационную спецоперацию направленную на дискредитацию Украины и политического руководства государства

Так, журналистам немецкого издания «Deutschland-Kurier» были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя. В переданных «документах» говорится о якобы ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе. Статья в «Deutschland-Kurier» называлась: «Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?»

Для распространения материала среди немецкой публики в социальных сетях, была задействована так называемая «фабрика фейков», которую курирует Алексей Гореславский. До 2020 года он занимал должность замглавы управления общественными проектами администрации президента РФ. В настоящее время – руководитель созданных под кураторством АП РФ организаций АНО «Диалог» и АНО «Институт развития интернета», непосредственно вовлеченных в ведение информационной войны на европейском направлении.

▪️Для создания впечатления широкого обсуждения темы, «фабрика фейков» подготовила стандартные «комментарии», распространяемые под публикациями материала в соцсетях, в частности:

Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем ​​все хуже пахнет. С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается. Поддержка Украины повлекла за собой катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие. Украина – послушная марионетка Вашингтона и Лондона. Если бы там не одобрили такое поведение – украинцы не решились бы шпионить за ОБСЕ. Я никогда не был сторонником конфликта с Путиным. Следует понимать, что Путин не против Германии, а против того, чтобы украинцы воевали друг с другом. Нам не следует больше поддерживать Зеленского. Президент Зеленский очень милый человек, но верить ему почему-то не хочется.

Нужно отметить, что «гибридная» война путина против Украины ведется много лет подряд. Щедрые финансовые вливания страны-оккупанта позволяют покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков.