16.07.2022 19:12 Дмитрий Колоней

Что будет с ценами на овощи, зерно и гречку: мнение эксперта

Вырастут или нет цены на продукты в Украине из-за российской агрессии.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , в эфире телемарафона Суспільного Министр аграрной политики Украины Николай Сольский высказал мнение,что в Украине вырастут цены на некоторые продукты. Новый урожай Украины будет значительно меньше, чем в 2021 году, но больше, чем прогнозировали при посеве.

Будет достаточно много пшеницы – прогноз 19 млн тонн. Кроме того, остались запасы зерна с прошлого года, которые не вывозятся в запланированном объеме.

“Потребляем в 3-4 раза меньше в год, чем собираем сейчас. Собираем немного с опозданием, в первую очередь, из-за погоды. Цена плохая, потому что основные деньги забирает логистика – трудно вывозить, нет стандартного дешевого канала – порты. Все ждут следующих положительных шагов”, - отметил министр.

Сольский считает, что по всем засеянным культурам прогноз неплохой.

По озимым ячменю и пшенице, засеянным в прошлом году, средняя урожайность.

Приблизительно то же самое по рапсу.

По кукурузе, сое, подсолнечнику прогнозируемая хорошая урожайность.

“По состоянию на сегодняшний день нет факторов, которые бы повлекли за собой уже ухудшение урожайности. Это не значит, что их быть не может. Сейчас важный этап. Но прогнозы осторожно оптимистичны”, - добавил он.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом было посеяно на 25% меньше. Основная причина, которую назвал министр – война и оккупация на юго-востоке.

Там, где контролируем территорию, практически везде засеяли.Озимые пшеница и ячмень исторически сеялись на юге Украины, поэтому там потери больше, потому что существенная часть в Херсонской и Запорожской областях сейчас под оккупацией», — пояснил министр.

Что касается горючего, отмечает министр, то фермеры в таких же равных условиях с другими покупателями. Как участники рынка, закупаемые оптом, имеют определенные прерогативы, потому что с ними в первую очередь хотят работать продавцы. Рынок горючего конкурентен. Следствием этого является то, что цена дизеля уменьшается, предложение увеличилось.

Другая проблема - волнение фермеров по хранению. Нашли определенные способы, хранение расконцентрировано. Но если не разблокируют порты или будут другие логистические проблемы, нам на пике не хватит хранения для 15-20 млн тонн. Быстрое решение хранения – в длинных рукавах или других одноразовых мешках. Эти технологии украинским фермерам знакомы, работают давно, но не в таком объеме, как сейчас. Многие страны согласились помочь с этими средствами. Были заявления Канады, Японии, Норвегии и других стран на достаточное количество”, — рассказал министр.

По его словам, на рынке овощей и фруктов есть несколько проблем: “Наибольшее волнение было в начале сезона, когда были цены больше, чем стандартные. Причина ясна — первые овощи из оккупированных регионов. Ситуация выровнялась, но овощи и фрукты будут в этом году дороже, чем раньше. Логистика стала дороже. Транспорта меньше, но спрос на него больше”

Министр говорит, что ситуация по гречке будет ясна ближе к сентябрю. Он объяснил, что поздно начался посев гречки из-за нехватки семян.“Помогла Канада, но из-за логистических проблем семена пришли довольно поздно. Впрочем, посеяли в достаточном количестве. Но как будет развиваться, увидим в августе-сентябре. Если погода позволит, у нас не будут критические цены по гречке. В Украине на мясо самые дешевые цены в Европе. У нас дешевое зерно, влияющее на цену. Но времена будут сложными, особенно для украинских фермеров. Больше всего, что беспокоит — это низкие цены на зерно, из-за экстра дорогостоящей логистики, которой не хватает”, - подытожил министр.