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16.07.2022  18:43   Дмитрий Колоней

Десятки харьковских студентов выступают на Европейских университетских играх

В международных состязаниях от Украины будут участвовать более двухсот, в том числе харьковских студентов.

Выступают на Европейских университетских играх несколько десятков студентов из Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, харьковские студенты принимают участие в Европейских университетских играх, которые проходят с 14 по 31 июля 2022 года в городе Лодзь (Польша).
 
Всего на Играх Украину представляют 234 студента из 45 учреждений высшего образования. Лучших будут выбирать в 16 видах спорта:
  • бадминтон,
  • баскетбол,
  • баскетбол 3х3,
  • водное поло,
  • волейбол,
  • пляжный волейбол,
  • гандбол,
  • дзюдо,
  • каратэ,
  • кикбоксинг,
  • настольный теннис,
  • тхэквондо,
  • пляжный гандбол,
  • футбол,
  • футзал
  • шашки
62 студента из восьми вузов Харькова будут соревноваться в таких видах спорта:
  • бадминтон,
  • каратэ,
  • кикбоксинг WAKO,
  • тхэквондо (ВТФ),
  • футзал.
 
Отметим, что всего в соревнованиях примут участие 5 тыс. студентов из 40 стран мира.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  спорт, университетские игры, харьков, украина, европа
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