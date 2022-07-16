16.07.2022 18:43 Дмитрий Колоней

Десятки харьковских студентов выступают на Европейских университетских играх

В международных состязаниях от Украины будут участвовать более двухсот, в том числе харьковских студентов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, харьковские студенты принимают участие в Европейских университетских играх, которые проходят с 14 по 31 июля 2022 года в городе Лодзь (Польша).

Всего на Играх Украину представляют 234 студента из 45 учреждений высшего образования. Лучших будут выбирать в 16 видах спорта:

бадминтон,

баскетбол,

баскетбол 3х3,

водное поло,

волейбол,

пляжный волейбол,

гандбол,

дзюдо,

каратэ,

кикбоксинг,

настольный теннис,

тхэквондо,

пляжный гандбол,

футбол,

футзал

шашки

62 студента из восьми вузов Харькова будут соревноваться в таких видах спорта:

бадминтон,

каратэ,

кикбоксинг WAKO,

тхэквондо (ВТФ),

футзал.

Отметим, что всего в соревнованиях примут участие 5 тыс. студентов из 40 стран мира.