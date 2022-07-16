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16.07.2022  18:03   Дмитрий Колоней

Оккупанты в панике из-за бессилия перед новым оружием ВСУ (видео)

Об этом - новый перехват спецслужб Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ,  ссылаясь на СБУ, захвтчики паникую от возможностей нового вооружения, которое получает  Украина. У них массово горят танки, но с той техникой, которая имеет захватчики, попасть в ответ – сложно. 
 
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо*б. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо*бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут», – жалуется оккупант своей жене.
 
Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но «воин» исправляет ее представления о современной войне: «Да x*ли… они начинают бить тебя в 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?"
 
Что ж, чем больше паникует враг – тем лучше. Каждый украинский защитник – на фронте и в тылу – будет делать все, чтобы уничтожить пришедших на нашу землю захватчиков!
 
Напомним, ранее мы писали о том, что спецслужбы РФ пытаются помешать доставке оружия в Украину.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, паника, украина
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