16.07.2022 18:03 Дмитрий Колоней

Оккупанты в панике из-за бессилия перед новым оружием ВСУ (видео)

Об этом - новый перехват спецслужб Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, захвтчики паникую от возможностей нового вооружения, которое получает Украина. У них массово горят танки, но с той техникой, которая имеет захватчики, попасть в ответ – сложно.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо*б. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо*бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут», – жалуется оккупант своей жене.

Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но «воин» исправляет ее представления о современной войне: «Да x*ли… они начинают бить тебя в 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?"

Что ж, чем больше паникует враг – тем лучше. Каждый украинский защитник – на фронте и в тылу – будет делать все, чтобы уничтожить пришедших на нашу землю захватчиков!