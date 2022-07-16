16.07.2022 16:09 Дмитрий Колоней
Спецслужбы РФ пытаются помешать доставке оружия в Украину
Об этом информирует военная разведка Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ГУР МО Украины, спецслужбы страны-агрессора активизировали деятельность в странах восточной Европы
Задаач агентов России - выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.
Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия. В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.
Получив от россиян предложения о сотрудничестве, Европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности.
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