16.07.2022 16:09 Дмитрий Колоней

Спецслужбы РФ пытаются помешать доставке оружия в Украину

Об этом информирует военная разведка Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУР МО Украины, спецслужбы страны-агрессора активизировали деятельность в странах восточной Европы

Задаач агентов России - выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия. В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.

Получив от россиян предложения о сотрудничестве, Европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности.