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16.07.2022  16:09   Дмитрий Колоней

Спецслужбы РФ пытаются помешать доставке оружия в Украину

Об этом информирует военная разведка Украины.

Агрессия России: Спецслужбы страны-агрессора пытаются помешать доставке оружия Украине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, спецслужбы страны-агрессора активизировали деятельность в странах восточной Европы
 
Задаач агентов России - выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.
 
Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия. В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.
 
Получив от россиян предложения о сотрудничестве, Европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности.
 
Тэги:  агрессия россии, оружие, харьков
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