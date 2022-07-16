16.07.2022 15:39 Дмитрий Колоней

Мы живем и развиваемся, несмотря на попытки нас обнулить, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города.



Фотография из открытых источников

"Дорогие харьковчане!

Харьков мой дом и делом моей жизни был и есть Харьков. Мы сделали все, чтобы он был таким, каким помним его до 24-февраля. И каждый прилетевший в него снаряд - это рана каждого харьковчанина.

Пятихатки, поселок Жуковского, Северная Салтовка, разгромленные облгосдаминистрация и мэрия, здания университета Каразина, Сумской рынок, каждая из более, чем ста уничтоженных школ, каждый разбомбленный садик - это боль каждого из нас.

То, что происходит с Харьковом сейчас - это вызов и боль. Но и гордость за то, что мы не ломаемся, не сдаемся, пытаемся все вместе нормализовать нашу жизнь. Гордость за то, как харьковчане, уехавшие в другие регионы или за границу, помогают родному городу. Гордость за то, что, пусть и разбросанные по Украине или зарубежью, мы все равно остаемся людьми, беззаветно любящими свой город.

Да, мы говорим по-русски, но это не мешает нам быть украинцами, которые защищают свою родину на фронте, волонтерят в городе или за рубежом, работают в Харькове, возводят защитные сооружения, ремонтируют теплотрассы, убирают город. Мы живем и развиваемся, несмотря на попытки нас обнулить.

Я не знаю, сколько еще будет длиться война. Сколько еще разрушений она принесет, но точно знаю, что после нашей Победы мы восстановим город. И это будет Наш Харьков!!"

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