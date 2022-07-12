География и интенсивность обстрелов абсолютно различная: Игорь Терехов об обстановке в Харькове (видео)

Российский агрессор ни на секунду не оставляет Харьков, постоянно обстреливает.
Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.
Он отметил, что география и интенсивность обстрелов абсолютно различная, время нанесения ударов тоже, поэтому предугадать что-либо не представляется возможным.
«Единственное, постоянно в период с двенадцати ночи до пяти утра по городу Харькову российские агрессоры наносят ракетные удары», – рассказал глава города.
Мэр сообщил, что сегодняшней ночью были обстрелы одной из центральных частей города Харькова.
«К счастью, никто не пострадал, но очень много разрушений, выбитых окон в жилых домах харьковчан», – сообщил Игорь Терехов.
По его словам, коммунальные службы города работают над устранением этих разрушений.
Напомним, обстрел Харькова произошел в половине четвертого ночи 12 июля. Две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе города.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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