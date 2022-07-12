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12.07.2022  13:02   Рита Парфенова

Ночной прилет ракет в Харьков: подробности (фото)

Следователи зафиксировали последствия ракетного удара российских войск в Шевченковском районе Харькова

Новости Харькова: ракетный обстрел ночью 12 июля

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Ракетный обстрел Шевченковского района Харькова произошел около половины четвертого ночи 12 июля. Правоохранителей о происшествии известили в 3:50. По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа райуправления полиции №3.

Новости Харькова: ракетный обстрел ночью 12 июля

Снаряд попал во двор между жилыми домами. На месте попадания ракеты образовалась воронка. Частично повреждены расположенные рядом строения и детская спортивная площадка.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. Задокументировали преступление страны-захватчика и собрали обломки снаряда. Зафиксировали все разрушения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Новости Харькова: ракетный обстрел ночью 12 июля

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

 

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, полиция
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