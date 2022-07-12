Ночной прилет ракет в Харьков: подробности (фото)

Следователи зафиксировали последствия ракетного удара российских войск в Шевченковском районе Харькова
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Ракетный обстрел Шевченковского района Харькова произошел около половины четвертого ночи 12 июля. Правоохранителей о происшествии известили в 3:50. По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа райуправления полиции №3.
Снаряд попал во двор между жилыми домами. На месте попадания ракеты образовалась воронка. Частично повреждены расположенные рядом строения и детская спортивная площадка.
Правоохранители провели осмотр места происшествия. Задокументировали преступление страны-захватчика и собрали обломки снаряда. Зафиксировали все разрушения.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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