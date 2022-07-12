    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове проводится масштабная перекладка теплосетей, - Игорь Терехов
12.07.2022  14:59   Дмитрий Колоней

В Харькове проводится масштабная перекладка теплосетей, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об этом в эфире национального телемарафона


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ,  в эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что в Харькове, в рамках подготовки города к новому отопительному сезону перложили уже около 70 км теплосетей из запланированных 200 км.
 
Он подчеркнул, что отопительный сезон планируют начать вовремя - 15 октября, и для этого проводится не только масштабная перекладка теплосетей, но также ремонтируются котельные и внутридомовые трубопроводы. 
 
Игорь Терехов отметил, что сейчас в городе проживает около 1 млн человек. Несмотря на тревожную обстановку, в Харькове работают супермаркеты, рынки, аптеки, курсирует общественный транспорт, людям развозят гуманитарную помощь, которая поступает по линии Офиса Президента, а также из других городов Украины и мира.
 
Тэги:  игорь терехов, отопительный сеезон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.07 Власть География и интенсивность обстрелов абсолютно различная: Игорь Терехов об обстановке в Харькове (видео) 11.07 Власть Игорь Терехов побывал на местах "прилетов" в Харькове (видео) 11.07 Образование Игорь Терехов рассказал о формате нового учебного года в Харькове
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 