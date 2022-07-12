12.07.2022 14:59 Дмитрий Колоней
В Харькове проводится масштабная перекладка теплосетей, - Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об этом в эфире национального телемарафона
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, в эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что в Харькове, в рамках подготовки города к новому отопительному сезону перложили уже около 70 км теплосетей из запланированных 200 км.
Он подчеркнул, что отопительный сезон планируют начать вовремя - 15 октября, и для этого проводится не только масштабная перекладка теплосетей, но также ремонтируются котельные и внутридомовые трубопроводы.
Игорь Терехов отметил, что сейчас в городе проживает около 1 млн человек. Несмотря на тревожную обстановку, в Харькове работают супермаркеты, рынки, аптеки, курсирует общественный транспорт, людям развозят гуманитарную помощь, которая поступает по линии Офиса Президента, а также из других городов Украины и мира.
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