12.07.2022 14:40 Виталий Хиневич

В Украине закупили аппараты ИВЛ в рамках инициативы UNITED24

Закуплена первая партия транспортных аппаратов ИВЛ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что в рамках инициативы UNITED24 были закуплены 35 аппаратов ИВЛ для учреждений экстренной медицинской помощи.

ИВЛ получили центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, расположенные в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Следует отметить, что предоставленное оборудование удобно в использовании, имеет небольшие габариты, может переноситься из санитарного автомобиля непосредственно к месту вызова, устойчивое к перепаду температур и тряске, что очень важно в условиях экстренной медицинской помощи.