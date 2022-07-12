    
Главная Новости Харькова Медицина В Украине закупили аппараты ИВЛ в рамках инициативы UNITED24
12.07.2022  14:40   Виталий Хиневич

В Украине закупили аппараты ИВЛ в рамках инициативы UNITED24

Закуплена первая партия транспортных аппаратов ИВЛ.

Врач
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что в рамках инициативы UNITED24 были закуплены 35 аппаратов ИВЛ для учреждений экстренной медицинской помощи.
 
ИВЛ получили центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, расположенные в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.
 
Следует отметить, что предоставленное оборудование удобно в использовании, имеет небольшие габариты, может переноситься из санитарного автомобиля непосредственно к месту вызова, устойчивое к перепаду температур и тряске, что очень важно в условиях экстренной медицинской помощи.
 
Напомним, платформа United24 собрала миллионы долларов.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  united24, ивл
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Общество Помощь Украине: Платформа United24 собрала миллионы долларов 05.05 Общество Помощь Украине может оказать каждый желающий
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 