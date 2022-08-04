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04.08.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через UNITED24

Гелікоптер МІ-2АМ-1 допоможе оперативно евакуйовувати поранених бійців з поля бою.

Гелікоптер
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що завдяки грошовим переказам на платформу UNITED24, буде придбано перший гелікоптер МІ-2АМ-1. Літальний апарат виготовлять в Україні і його вартість становить 23,4 мільйони гривень. 
 
Гелікоптер може розвивати швидкість до 200 км/год і долати відстані до 600 км. Він допоможе оперативно евакуйовувати поранених бійців з поля бою та своєчасно дістатись шпиталю тим, для кого кожна хвилина є критичною.
 
Нагадаємо, харківські медики отримають ноутбуки від французького Уряду.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  united24
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