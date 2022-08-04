04.08.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через UNITED24

Гелікоптер МІ-2АМ-1 допоможе оперативно евакуйовувати поранених бійців з поля бою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що завдяки грошовим переказам на платформу UNITED24, буде придбано перший гелікоптер МІ-2АМ-1. Літальний апарат виготовлять в Україні і його вартість становить 23,4 мільйони гривень.

Гелікоптер може розвивати швидкість до 200 км/год і долати відстані до 600 км. Він допоможе оперативно евакуйовувати поранених бійців з поля бою та своєчасно дістатись шпиталю тим, для кого кожна хвилина є критичною.

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