04.08.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Чоловік убив кохану в Харківській області

У Богодухівському районі стався злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 3 червня близько 12:00 44-річний, раніше неодноразово судимий, чоловік прямував додому. У цей момент він побачив 27-річну жінку, з якою мав інтимні стосунки. Коханець запропонував жінці усамітнитися у занедбаному будинку для продовження «романтичного побачення». Отримавши згоду, зловмисник відвів кохану в покинутий будинок, де вступив з нею в інтимний зв'язок.

Через деякий час жінка висловила своє невдоволення у стосунках і пригрозила все розповісти його співмешканці.

Почувши це, чоловік узяв із землі уламок цегли і завдав їм ударів по голові коханці.

Після чого жінка знепритомніла, у свою чергу нападник відтягнув тіло до кущів і залишив місце події.

За висновками криміналістів, потерпіла померла від тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забійних ран голови, обличчя, чисельних крововиливів.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік вбив батька и кинув тіло у каналізацію.