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04.08.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Чоловік убив кохану в Харківській області

У Богодухівському районі стався злочин.

У Харківській області чоловік убив коханку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 3 червня близько 12:00 44-річний, раніше неодноразово судимий, чоловік прямував додому. У цей момент він побачив 27-річну жінку, з якою мав інтимні стосунки. Коханець запропонував жінці усамітнитися у занедбаному будинку для продовження «романтичного побачення». Отримавши згоду, зловмисник відвів кохану в покинутий будинок, де вступив з нею в інтимний зв'язок.
 
Через деякий час жінка висловила своє невдоволення у стосунках і пригрозила все розповісти його співмешканці.
 
Почувши це, чоловік узяв із землі уламок цегли і завдав їм ударів по голові коханці.
 
Після чого жінка знепритомніла, у свою чергу нападник відтягнув тіло до кущів і залишив місце події.
 
За висновками криміналістів, потерпіла померла від тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забійних ран голови, обличчя, чисельних крововиливів.
 
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, обвинувальний акт направлений до суду.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік вбив батька и кинув тіло у каналізацію.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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