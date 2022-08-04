04.08.2022 14:16 Рита Парфенова

У Харківській області чоловік вбив батька и кинув тіло у каналізацію

За вбивство власного батька лозівчанин проведе 10 років за ґратами

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Вбивство трапилося 15 березня 2022 року в одному з домоволодінь м. Лозова. Чоловік вживав алкогольні напої разом з батьком і вбив його. У ході застілля між родичами виник конфлікт. Син схопив кухонний ніж і наніс один удар батьку в область шиї. Від крововтрати потерпілий помер на місці.



У подальшому зловмисник витягнув тіло вбитого батька з будинку та скинув у каналізаційний колодязь, розташований у подвір’ї. Більше місяця тіло пролежало в колодязі.



На запитання сусідів, куди подівся його батько, чоловік відповідав, що той поїхав з міста. Але сусіди, знаючи про постійні конфлікти і бійки між родичами, запідозрили, що щось трапилось, та звернулись до правоохоронців.



21 квітня 2022 року зловмисника було затримано. Під час судового розгляду він заявив, що про вчинене не жалкує.

29 липня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.