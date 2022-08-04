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04.08.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Експравоохорониця в Харківській області погодилася співпрацювати з окупантами

Колишня правоохорониця самостійно перейшла на бік ворога.

Експравоохорониця співпрацює з ворогом
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що колишня правоохорониця у лютому 2022 року свідомо перейшла на бік ворога та погодилася співпрацювати з окупантами у місті Куп'янськ Харківської області.
 
Жінка допомагала окупантам пересуватися містом та забезпечувала їх усім необхідним.
 
Щодо зловмисниці направлено обвинувальний акт до суду.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік вбив батька и кинув тіло у каналізацію.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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