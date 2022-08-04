04.08.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Мобільний додаток допоможе покращити українську мову

Українець презентував новий додаток «Гра слів».

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що український розробник Олександр Козлов презентував новий застосунок — "Гра слів".

Новий додаток по суті є аналогом популярної гри в слова Letterpress. Грати можуть двоє. Одночасно можуть грати до двох осіб локально на одному пристрої або онлайн. Також можна кинути виклик одному з ботів.

Двоє гравців по черзі збирають слова з букв на полі 5х5. Використана у слові літера стає “захопленою” гравцем. Гра закінчена, коли кожна з 25 клітин належить одному з гравців. Виграє той, у кого захоплених клітин більше.

Гра доступна лише на iOS. Робити версію для Android розробник поки не планує.