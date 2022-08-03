03.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

Харківські медики отримають ноутбуки від французького Уряду

Невдовзі медичні працівники отримають необхідні технічні пристрої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що завдяки Уряду Франції українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків. Техніка закуплена французьким Міністерством економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету на прохання української влади. Для медиків Харківської області було виділено 600 ноутбуків.

Наразі у Департаменті охорони здоров’я ХОВА почали розподіл техніки.

За словами директора Департаменту Максима Хаустова, ноутбуки отримають як лікарі «первинки», так і вторинної ланки.

Також в Департамені наголошують, що через активні бойові дії на території Харківської області значна кількість населення була змушена переміститися до інших областей, але сімейні лікарі продовжують працювати зі своїми декларантами дистанційно та надавати їм консультації, виписувати рецепти на ліки та листки непрацездатності.

«Єдиним способом зв‘язку між ВПО, які перебувають в інших регіонах країни, та їх сімейними лікарями є електронна система охорони здоров‘я - ЕСОЗ. Тому на сьогодні питання забезпечення лікарів у тому числі первинної ланки ноутбуком вкрай актуальне», - зазначив Максим Хаустов.

Крім того очікується, що нова техніка підвищить рівень телемедицини в області.