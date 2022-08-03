03.08.2022 13:25 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк та Mastercard запустили нову акцію для українців

В акції можуть прийняти участь українці, які отримують грошову допомогу від міжнародних організацій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що ПриватБанк разом з Mastercard з 1 серпня 2022 по 31 січня 2023 року запустили акцію для додаткової підтримки українців, які отримують грошову допомогу від міжнародних організацій на банківські картки.

Отже, кожен учасник, який виконав умови акції, отримає гарантоване поповнення мобільного телефону на 50 грн, а також додатково візьме участь у розіграші одного із трьохсот подарункових сертифікатів giftmall на суму 5 000 грн. Загалом для додаткової підтримки українців в рамках акції ПриватБанк та Mastercard виділили більше 5 мільйонів гривень.

Щоб отримати додаткову допомогу від банку та Mastercard, потрібно зареєструватися в акції на сайті , отримати грошову виплату від міжнародних організацій на картку Mastercard від ПриватБанку (через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney або автоматичне зарахування на картку) та зробити щонайменше 2 транзакції на загальну суму від 500 грн з будь-яких карток Mastercard від ПриватБанку.

Якщо громадянин відповідаєте критеріям виплати грошової допомоги від міжнародних організацій і ще не подав заявку, то це зробити можна на сайті « єДопомога », зазначивши IBAN картки Mastercard від ПриватБанку. Якщо людина не маєте картки, то може відкрити Digital картку Mastercard прямо у мобільному додатку Приват24, без необхідності йти до відділення банку.

Детальніше дізнатись за акцію можна за посиланням