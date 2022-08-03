03.08.2022 13:12 Рита Парфенова

У Харкові встановлюють пересувні котельні для роботи в опалювальний сезон

На сьогодні по місту вже встановлено 9 пересувних котельних установок, а в планах до початку опалювального сезону – 17



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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посіланням на комунальне підприємство «Харківські теплові мережі».



Зокрема, такі пересувні котельні установки змонтовані у Новобаварському районі - для подачі теплоносія в школу-інтернат і гуртожиток. Також до цієї котельні буде підключено прилеглий багатоквартирний будинок. Теплотрасу до нього не прокладатимуть, а підключать тепло від існуючого пункту управління в приміщенні школи.



За словами керівника Новобаварської філії Вадима Хорольського, така модернізація дуже актуальна, адже нова пересувна установка якісно замінить стару радянську котельню у підвалі.

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На сьогодні по місту вже встановлено 9 ПКУшок, а в планах до початку опалювального сезону – 17. Більшість з них монтують у Холодногірському та Ново-Баварському районах міста - бо така специфіка будинків. Роботи почали півтора місяці тому, і тепер триває процес підключення до внутрішньо-будинкових систем.



В планах підприємства - придбання котелень великої потужності на випадок аварійної ситуації. Термінологією фахівців, велика потужність – це від трьох до 6-ти мегаВатт. Для порівняння, все встановлені котельні мають потужність у половину мегавата. Натомість великі ПКУшки здатні забезпечити теплом 5-6 багатоповерхівок.