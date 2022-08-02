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02.08.2022  16:10   Віталій Хінєвіч

Північну Салтівку готують до опалювального сезону

Харківські комунальники фактично провели перекладку 100 км теплових мереж.

ХТС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «ХТМ».
 
Повідомляється, що на котельнях Північної Салтівки замінюють теплообмінники, які були понівечені уламками снарядів та морозом. Нове обладнання вже завезене, старі теплообмінники демонтують.Також прискорюються роботи на котельнях, які реконструюють за проєктами Світового банку.
 
Також на джерелах теплопостачання, розподільчих пунктах та адміністративних будівлях КП "Харківські теплові мережі" у різних районах міста закінчують  будівельні роботи, ремонт покрівель і здійснюють благоустрій території.
 
Нагадаємо, у Харкові працює довідковий центр КП «Харківводоканал».
 
Источник:   ХТМ
 Тэги:  жкх, харьков
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