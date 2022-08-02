02.08.2022 15:58 Дмитрий Колоней

Став відомий найдешевий фрукт серед кісточкових

Про це, та чому так сталося розповіли експерти.



Став відомий найдешевий фрукт серед кісточкових



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Grow How cадівники західних областей України цьогоріч отримають один з найбільших за останнє десятиріччя врожай сливи.

Фахівці зазначили, що минулий тижень підтвердив такий прогноз. Стрімко зросла пропозиція сливи, через що плоди рекордно подешевшали: кілограм сливи в Україні минулого тижня коштував 10-15 грн/кг. Таким чином слива очолила рейтинг найбільш дешевих кісточкових в Україні у сезоні 2022 року.

Аналітики вважають, що компанію сливі на п’єдесталі найдешевших плодів у цьому сезоні може скласти тільки місцевий виноград, однак лише в обмежений короткий проміжок реалізації основних його обсягів у пік збору врожаю.