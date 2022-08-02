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02.08.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

«Дітям про Україну»:стартував проєкт з інтерактивною мапою для дітей

Малеча може подорожувати віртуальною мапою, щоб ознайомитися з красою, героїчністю та неповторністю України.

інтерактивна мапа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що для дітей з’явився проєкт з інтерактивною картою «Дітям про Україну», який націлений ознайомити малечу з історичними фактами та культурними пам’ятками країни. Всі учасники можуть здійснити подорож і ознайомитись з інформацією про всі області України.
 
Започаткували відповідний проєкт у Запорізькому закладі дошкільної освіти ЗДО №100 «Гармонія. Дитячу мапу України розміщено на сайті закладу з супроводом QR-кодів, за допомогою яких можна здійснити віртуальну мандрівку за допомогою смартфону чи планшету.
 
Для цього необхідно натиснути на зображення або перейти за посиланням, збільшити зображення (натиснути клавішу «+») та за допомогою курсору переміщатися по мапі. При натисканні на блакитну мітку на екрані з’являється відео подорожі з коментарями екскурсовода, при натисканні на жовту – презентація для використання на заняттях.
 
Нагадаємо, НБУ презентував платформу з фінансової грамотності.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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