02.08.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

«Дітям про Україну»:стартував проєкт з інтерактивною мапою для дітей

Малеча може подорожувати віртуальною мапою, щоб ознайомитися з красою, героїчністю та неповторністю України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Повідомляється, що для дітей з’явився проєкт з інтерактивною картою «Дітям про Україну», який націлений ознайомити малечу з історичними фактами та культурними пам’ятками країни. Всі учасники можуть здійснити подорож і ознайомитись з інформацією про всі області України.

Започаткували відповідний проєкт у Запорізькому закладі дошкільної освіти ЗДО №100 «Гармонія. Дитячу мапу України розміщено на сайті закладу з супроводом QR-кодів, за допомогою яких можна здійснити віртуальну мандрівку за допомогою смартфону чи планшету.

Для цього необхідно натиснути на зображення або перейти за посиланням , збільшити зображення (натиснути клавішу «+») та за допомогою курсору переміщатися по мапі. При натисканні на блакитну мітку на екрані з’являється відео подорожі з коментарями екскурсовода, при натисканні на жовту – презентація для використання на заняттях.