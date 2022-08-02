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02.08.2022  15:35   Дмитрий Колоней

Окупанти визнають, що використовують заборонені боєприпаси (відео)

Про це свідчить нове перехоплення військової розвідки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у перехопленні загарбник розповідає  батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з «Градів». Батько нагадав, що це заборонено Конвенцією, та Олексій відказав: «Папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено впринципе.»

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, запрещенное вооружение, украина
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