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13.06.2022  16:54   Дмитрий Колоней

Приказ расстреливать все машины: оккупанты убивают мирных жителей (видео)

Об этом свидетельствует новый перехват спецслужб Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, вражеские солдаты продолжают применять в Украине запрещенные виды вооружений и расстреливать гражданских  Уже не первый раз враг использует фосфорные бомбы на востоке Украины. 
 
«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлую сторону полетел фосфор», – рассказывает матери оккупант. в перехвате.  
И тут же признается, что они получили команду расстреливать все машины, включая мирное население.
 
«Будет из машины друшляк», – радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто – не судьба.
 
Напомним, что использование фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции. А убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны.
 
Все перехваты и собранные СБУ данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным.
 
Только в период с 4 по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией РФ. Работа идет в круглосуточном режиме.
 
Напомним, ранее мы писали  о том, что оккупанты признаются в применении запрещенных видов оружия.
 
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Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, убийства, украина, запрещенное вооружение
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