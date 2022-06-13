Приказ расстреливать все машины: оккупанты убивают мирных жителей (видео)

13.06.2022 16:54 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствует новый перехват спецслужб Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, вражеские солдаты продолжают применять в Украине запрещенные виды вооружений и расстреливать гражданских Уже не первый раз враг использует фосфорные бомбы на востоке Украины.

«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлую сторону полетел фосфор», – рассказывает матери оккупант. в перехвате.

И тут же признается, что они получили команду расстреливать все машины, включая мирное население.

«Будет из машины друшляк», – радуется он. В ответ мать вздыхает, но для нее убийство гражданских людей оправдывается просто – не судьба.

Напомним, что использование фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции. А убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны.

Все перехваты и собранные СБУ данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным.

Только в период с 4 по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией РФ. Работа идет в круглосуточном режиме.