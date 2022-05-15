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15.05.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Оккупанты признаются, что применяют запрещенные виды оружия (видео)

Это особенно опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, Россия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев.
 
 
«До всего ждут, когда Володьку (прим. Путина) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополь» сюда накидает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорит один оккупант другому.
 
С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. СБУ документирует каждый из них. Перехват и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начался первый судебный процесс по военным преступлениям россии.
 
Тэги:  агрессия россии, запрещенное оружие
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