Оккупанты признаются, что применяют запрещенные виды оружия (видео)

15.05.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Это особенно опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, Россия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев.

«До всего ждут, когда Володьку (прим. Путина) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополь» сюда накидает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорит один оккупант другому.

С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. СБУ документирует каждый из них. Перехват и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания.