15.05.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Мать погибшего защитника Украины спасает в Харькове жизни солдат (фото)

Сын женщины погиб в бою под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , сылаясь на Армияinform,. двадцать дней назад война унесла жизнь разведчика в бригаде гетмана Ивана Сирко, и погиб в бою под Харьковом. Ему было двадцать пять лет, около четырех из которых он провел в районах боевых действий на востоке страны.

Сегодня его мать Атина приехала в Харьков в один из пунктов сдачи крови для раненых, чтобы дать возможность комцу-то из них жить дальше,

— У Сергея сиротой осталась дочь Софийка, которой первого апреля исполнился всего-навсего год. Он собирался продлить контракт с ВСУ, хотя я его умоляла этого не делать, — сдержанно рассказывает Алина. — Он обещал мне над этим подумать, но произошло большое нашествие россиян, и он снова ушел с собратьями бригады в бой. Почему я здесь? Сын свою кровь в бою отдал, может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу…