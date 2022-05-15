15.05.2022 18:50

Харьковское метро запустят через две недели

Об этом сообщил мэр Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Харьковское метро запустят через две недели



Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов в своем обращении проинформировал о новых сроках запуска метрополитена.

"Я неоднократно говорил, что на это уйдет несколько месяцев, потому что так устроен метрополитен. Мы говорили с руководством метрополитена, были в туннелях, на станциях, обследовали вместе с нашими профильными институтами, на сколько это возможно. Сначала было такое заключение, вы знаете , что при сильных бомбардировках у нас был иссечен метромост.Сегодня нам дают вывод, что метромост пока в нормальном состоянии и через него можно пропускать составы метрополитена. Поэтому, я думаю, неделю, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить метрополитеном!" – Игорь Терехов.

"Буквально с понедельника (16.05) начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена в общежития, предоставлять им все необходимые условия: продукты питания, кормление, медикаменты, постельные принадлежности. Детки будут ходить в школу – к ним будут ходить учителя. Те, какие маленькие, с ними будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни. Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время начать запускать линии метрополитена", - добавил мэр Харькова.