    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Харьковское метро запустят через две недели
15.05.2022  18:50   

Харьковское метро запустят через две недели

Об этом сообщил мэр Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Харьковское метро запустят через две недели
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов в своем обращении проинформировал о новых сроках запуска метрополитена.
 
"Я неоднократно говорил, что на это уйдет несколько месяцев, потому что так устроен метрополитен. Мы говорили с руководством метрополитена, были в туннелях, на станциях, обследовали вместе с нашими профильными институтами, на сколько это возможно. Сначала было такое заключение, вы знаете , что при сильных бомбардировках у нас был иссечен метромост.Сегодня нам дают вывод, что метромост пока в нормальном состоянии и через него можно пропускать составы метрополитена. Поэтому, я думаю, неделю, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить метрополитеном!" – Игорь Терехов.
 
"Буквально с понедельника (16.05) начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена в общежития, предоставлять им все необходимые условия: продукты питания, кормление, медикаменты, постельные принадлежности. Детки будут ходить в школу – к ним будут ходить учителя. Те, какие маленькие, с ними будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни. Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время начать запускать линии метрополитена", - добавил мэр Харькова.
 
 

 

Тэги:  игорь терехов, метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Дороги и транспорт Транспорт в Харькове временно будет бесплатным 13.05 Власть В Харькове начинает работу наземный общественный транспорт 12.05 Власть Вы вселяете веру...", - Игорь Терехов (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 