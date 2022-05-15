15.05.2022 19:52 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: под Харьковом мужчина погубил двух девушек

Под Харьковом полиция расследует обстоятельства тройной смертельной аварии.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 15 мая 2022 года около 15:30 стражей порядка Красноградского райотдела вызвали на произошедшую на трассе смертельную аварию. Трагедия разыгралась на дороге «Харьков-Красноград-Днепр» у перекрестке села Новое Адское.

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Правоохранители установили, что 31-летний водитель автомобиля «Mazda» не выбрал безопасной скорости и столкнулся со скутером и велосипедистом. От полученных травм на месте погибли 23-летняя водитель и 16-летняя пассажирка скутера. 25-летний велосипедист получил ушибы.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.