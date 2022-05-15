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15.05.2022  20:44   Дмитрий Колоней

Стрельба под Харьковом: задержан подозрительный мужчина (фото)

Стражи порядка под Харьковом поймали любителя пальбы из автомата.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 12 мая 2022 года в Чугуевское райуправление поступила информация о том, что в Змиеве слышна стрельба из автоматического оружия. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
В ходе проверки информация подтвердилась. Правоохранители обнаружили и изъяли у 33-летнего местного жителя автомат Калашникова и 15 патронов к нему. Как выяснилось, у мужчины нет документов на использование и хранение оружия. Он объяснил, что нашел оружие и хранил для самозащиты.
 
Вещественные доказательства направлены на экспертизу. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело о незаконном обращение с оружием и боеприпасами. Стрелку грозит от 3 до 7 лет за решеткой
Тэги:  стрельба, незаконное хранение, харьков, чугуев, змиев, калашников
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