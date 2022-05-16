Бойцы теробороны Харькова вышли на границу с россией (видео)

Харьковский 227-й батальон 127-й бригады ТРО вышел на границу с рф в Харьковской области.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает РЕДПОСТ.
"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы. Итого к победе!", - говорится в сообщении.
В докладе Президенту Украины бойцы называют дату "15 квітня" - скорее всего, это оговорка и речь идет о дате 15 мая. 15 апреля растительность была не такой активной, и наши войска в Харьковской области были еще далеко от границы с рф.
Напомним, ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении Харьковской области.
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