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16.05.2022  07:58   Рита Парфенова

Бойцы теробороны Харькова вышли на границу с россией (видео)

Харьковский 227-й батальон 127-й бригады ТРО вышел на границу с рф в Харьковской области.



Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает РЕДПОСТ.

"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы. Итого к победе!", - говорится в сообщении.

В докладе Президенту Украины бойцы называют дату "15 квітня" - скорее всего, это оговорка и речь идет о дате 15 мая. 15 апреля растительность была не такой активной, и наши войска в Харьковской области были еще далеко от границы с рф.

Напомним, ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении Харьковской области.

Тэги:  тероборона, харьков, агрессия россии
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